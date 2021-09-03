Главный инфекционист США: Введение трех доз вакцины от Covid-19 может стать стандартом 2 3.09.2021, 16:12

Бустерная доза обеспечит более устойчивый иммунный ответ.

Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи сказал, что рекомендованная полная схема иммунизации против Covid-19 вакцинами Pfizer и Moderna в США, возможно, будет включать три дозы вместо двух, передает «Голос Америки».

Фаучи, который также возглавляет Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, отметил, что введение дополнительной или итоговой дозы через несколько месяцев после получения первых двух помогает организму выработать более полный иммунный ответ.

«Исходя из моего опыта в иммунологии, я совсем не удивлюсь, если полная схема вакцинации будет состоять из трех доз», – сказал Фаучи журналистам во время брифинга в Белом доме.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена готовится начать широкое распространение бустерных доз после 20 сентября.

План, изложенный высокопоставленными представителями органов здравоохранения в прошлом месяце, предусматривает введение третьей дозы через восемь месяцев после получения второй дозы вакцин Pfizer или Moderna.

Как заявляют федеральные органы здравоохранения, ссылаясь на три новых исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, предоставляемая вакциной защита снижается через несколько месяцев после второй прививки.

По словам Фаучи, есть основания полагать, что три дозы обеспечат более устойчивый иммунный ответ.

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