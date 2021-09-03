Ученые выяснили, можно ли заразиться COVID-19 через наличные деньги 3 3.09.2021, 17:21

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Был проведен эксперимент.

Как долго коронавирусы остаются заразными на банкнотах и монетах? Можно ли заразиться при контакте с наличными деньгами? Эксперты Европейского центрального банка в сотрудничестве с отделом медицинской и молекулярной вирусологии Рурского университета Бохума хотели прояснить этот вопрос, пишет healthinfo.ua.

Исследователи во главе с профессором Эйке Штайнманном и доктором Даниэлем Тодтом разработали метод специально для проверки того, сколько инфекционных вирусных частиц может быть перенесено из наличных денег на кожу в реальных условиях.

Вывод: в реальных условиях риск заразиться SARS-CoV-2 за деньги очень низок. Исследование опубликовано в журнале iScienceс 26 июля 2021 года.

Вирусы на банкнотах и монетах

Чтобы выяснить, как долго SARS-CoV-2 сохраняется на монетах и банкнотах, исследователи обрабатывали различные монеты и банкноты растворами вирусов разной концентрации и в течение нескольких дней наблюдали, как долго инфекционный вирус еще можно было обнаружить. Поверхность из нержавеющей стали в каждом случае служила контролем.

Результаты обнадеживают: хотя инфекционный вирус все еще присутствовал на поверхности из нержавеющей стали через семь дней, на банкноте 10 евро потребовалось всего три дня, чтобы полностью исчезнуть. Для монет номиналом 10 центов, 1 евро и 5 центов через шесть дней, два дня и один час соответственно не было обнаружено инфекционного вируса. Быстрое исчезновение на 5-центовой монете обусловлена тем, что она сделана из меди, на которую вирусы, как известно, менее устойчивы », - объясняет Дэниел Тодт.

Заражение через аэрозоли или капли

Это наблюдение согласуется с результатами других исследований, которые показывают, что в подавляющем большинстве случаев заражение происходит через аэрозоли или капли. Инфекции мазка через поверхность практически отсутствуют.

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