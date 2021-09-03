Сгоревший в Якутии лес попробуют продать в Южную Корею 3 3.09.2021, 22:18

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Там из него сделают биотопливо.

Власти Якутии рассматривают возможность продажи леса, сгоревшего в ходе пожаров этим летом, сообщает РИА Новости.

Покупателями, по данным агентства, могут сдать южнокорейские предприниматели, которые могут сделать из него биотопливо.

По данным Greenpeace Russia, лесные пожары 2021 года стали рекордными в современной истории страны. Площадь, пройденная огнем, на 3 сентября достигла 17,5 млн гектаров.

В пепел превратились лесные массивы на территории, которая могла бы уместить всю Грецию (131,9 тысячи кв км), четыре Дании (43 тысячи кв км) и больше половины ФРГ (357 тысяч кв км).

Чтобы избежать повторения аномальных лесных пожаров, нужно расширять численность лесоохраны, заявил в интервью РБК глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Это была очень серьезная битва, как война. Ее уже прозвали «битва за тайгу». Для того чтобы выиграть войну, нам, конечно, нужно увеличивать войска. Мы должны увеличить штатную численность лесоохраны - как федеральной, так и региональной», - сказал Николаев.

По его словам, сегодня в Якутии постоянными сотрудникам лесоохраны числятся 412 человек, а это - «капля в море».

«Количество людей, которые заняты на пожарах в Якутии, должно исчисляться тысячами. Я не настаиваю на том, чтобы все они были только в республике сосредоточены. Но то, что якутская «Авиалесоохрана» должна быть не 200 человек, а, например, 500-600 человек», - предложил Николаев, добавив, что это «всем очевидно».

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