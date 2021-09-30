Россия боится турецкой активности в Сирии: о чем договорились Путин и Эрдоган 30.09.2021, 7:42

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Позиции двух стран по многим вопросам обострились.

В Сочи прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств не встречались уже полтора года — до пандемии коронавируса они общались намного интенсивнее, а затем Владимир Путин практически отказался на долгое время от каких-либо очных встреч с руководителями других государств, да и с российскими чиновниками тоже. Но сейчас Эрдоган фактически настоял на визите из-за эскалации в сирийской провинции Идлиб. И в России также в этом визите заинтересованы, потому что опасаются, что Турция в любой момент может перейти в Сирии к более активным действиям, — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

По данным базирующегося в Лондоне Центра мониторинга за правами человека в Сирии, только в сентябре российская авиация нанесла более 200 ударов по зоне деэскалации в Идлибе — провинции, спокойствие в которой является как бы общей зоной ответственности России и Турции. Но и за пределами Идлиба российская авиация наносит удары по силам оппозиции, которые находятся во взаимодействии с Анкарой. В Москве утверждают, что бьют по позициям «террористов».

Министр обороны Турции Хулуси Акар<.b> заявляет, что среди убитых в результате российских бомбардировок никаких террористов нет, и выражает надежду, что после визита турецкого президента в Сочи возврат к миру будет возможным. При этом сам Реджеп Эрдоган обещает куда более широкую повестку дня, чем просто ситуация в Идлибе.

«Мы с господином Путиным проведем встречу тет-а-тет, на которой, конечно, обсудим не только Идлиб. Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем», — отметил президент Турции во время пребывания на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Возможно, Реджеп Эрдогану даже удастся обсудить с Путиным вопрос о новых репрессиях Москвы против крымскотатарских активистов и об обвинениях, которые выдвинуты против первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляля и его соратников — именно об этом просил президента Турции во время встречи в Нью-Йорке его украинский коллега Владимир Зеленский.

И вот что важно: безоговорочная поддержка Турцией позиции Украины и других стран цивилизованного мира относительно оккупации Крыма отнюдь не влияет на готовность Путина разговаривать с Эрдоганом. Делегация Турецкой Республики, как известно, присутствовала на саммите «Крымской платформы». После критических комментариев из Москвы турецкие официальные лица вновь подтвердили, что Турция не собирается признавать законности аннексии Крыма.

Говорил о приверженности территориальной целостности Украины президент Турции и в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН. И что же? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков только отметил, что это заявление «чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию».

То есть чуть-чуть, так сказать, но ничего страшного — когда в Кремле есть заинтересованность в диалоге, можно забыть и о «сакральности» оккупированного Крыма, и о «призывах к нарушению территориальной целостности России», и о прочих приемах, к которым прибегают в Москве, если нужно отказаться от переговоров. И это, уверен, еще раз напоминает, что Путин и его соратники руководствуются вовсе не соображениями о «сакральности», а именно конкретным политическим интересом.

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