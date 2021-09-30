В США назвали сроки введения новых санкций против газопровода «Северный поток-2» 30.09.2021, 9:05

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фото: finobzor

Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет.

Бывший посол США в Германии, управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт считает, что Вашингтон может ввести санкции против газопровода Nord Stream 2 уже в декабре, о чем он заявил во время онлайн-дискуссии в рамках Боннского международного форума по безопасности, передает «Укринформ».

«Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream 2», - заявил Берт.

Он напомнил, что Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA), включая законодательство о санкциях. И предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.

Берт считает «маловероятным» вето со стороны президента США. Он признает, что администрация - ввиду июльской договоренности Байдена с Меркель - будет стремиться к вето. Но, по его мнению, «администрация Байдена ослабевает», поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.

Джо Байден, считает эксперт, теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США 22 сентября согласилась внести поправки в ежегодный законопроект о расходах на оборону, предусматривающий санкции против "Северного потока-2", что потенциально поставит под угрозу соглашение, достигнутое между администрацией США и правительством ФРГ в июле этого года.

Напомним, Байден в мае согласился отказаться от санкций против российского газопровода, введенных при президенте Трампа, с целью нормализовать отношения с Берлином. Сейчас Nord Stream 2 полностью завершен и ожидает сертификации немецкого регулятора.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против «Северного потока-2».

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