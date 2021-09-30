«Мясникович обещал накормить белорусов гречихой» 7 30.09.2021, 9:25

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Начинается ажиотаж на продукты, как в 2011-м?

В Витебской области в отдельных районах сахар стали отпускать по 2 кг в одни руки. Наличие проблемы, о которой первыми заговорили независимые СМИ, отметило издание провластного профсоюза.

Ранее появилась новость о том, что Беларусь впервые начала импортировать картофель во время сбора собственного урожая. И это после того, как власти попытались успокоить белорусов, что у нас нет проблем с урожаем зерновых.

Характерно, что вышеупомянутые проблемы возникают на фоне неутихающих рассказов о «страшных 90-х», когда муки в Минске «оставалось на три дня». Между тем, с дефицитом тех или иных продуктов — сахара, гречневой крупы, мяса — белорусы не раз сталкивались за последние два десятилетия.

«Салiдарнасць» напоминает о событиях десятилетней давности.

Гречка и пшено

«В Беларуси в 2011 году будет обеспечена потребность рынка в гречневой крупе и пшене», сообщало агентство БелТА десять лет назад. Резкое подорожание гречки власти тогда объяснили неурожаем и возникшим из-за слухов ажиотажем.

Белорусов призывали «не нагнетать обстановку и не закупать крупы про запас, чтобы они просто лежали на полке».

Судя по заголовкам новостей, успокаивать потребителей круп пришлось весь год:

«Мясникович обещал накормить белорусов гречихой» (февраль)

«Минсельхозпрод: гречки будет достаточно» (май)

«Минсельхозпрод: цены на гречку останутся на нынешнем уровне» (август)

«Розничная цена белорусской гречки нового урожая не превысит 16 тыс. рублей» (октябрь)

«Замминистра обещает, что «ажиотажа вокруг гречневой крупы» не будет» (ноябрь).

Мясникович против дефицита мяса

2011-й запомнился исчезновением с прилавков магазинов свинины и курицы. Власти обвинили во всем ажиотажный спрос и несанкционированный вывоз мяса российскими коммерсантами.

Тогдашнему премьер-министру Михаилу Мясниковичу пришлось пообещать решить проблему:

— Никаких оснований для беспокойства и ажиотажного спроса на свинину и мясо птицы совершенно нет. Ресурсов достаточно.

В свою очередь независимый экономист Михаил Залесский тогда пояснял, что на фоне серьезнейшего финансового кризиса власти используют любую возможность для пополнения валюты:

— У власти сегодня каждая валютная копейка на учете. Надо платить проценты по кредитам, рассчитываться за газ и энергоносители, а это — миллиарды долларов. Потому все и идет на продажу.

«Начали скупать сахар, соль, уксус, спички и другое»

Десять лет назад тема пустых магазинных полок не раз звучала из уст Лукашенко. Приведем несколько цитат из майского совещания, посвященного актуальным вопросам экономики:

«Надо, например, 1 кг мяса — купите, но не покупайте 10 кг. Не потому, что этого не хватает. Мы же просто не успеем завезти в магазин в три раза больше, чем было вчера».

«Начали скупать сахар, соль, уксус, спички и другое. Это больше чем странно. Потом муку. Ну, тараканы заведутся через три недели. Вы же все это выбросите вон всю свою крупу и муку. У нас нет проблем, у нас этого запаса хватит на полтора года».

«Когда произошла трагедия в метро, я испытал гордость за народ, который, не думая, бросался в пекло, где мог быть второй, третий взрыв. Но как мне было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан и меня все спрашивали, что происходит в Беларуси, почему пустые полки в магазинах. Ведь нас воспринимают, вообще, как дикарей!».

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