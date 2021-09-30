Рост цен на продукты в России установил очередной рекорд 3 30.09.2021, 9:47

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Инфляция разрушила все планы российских властей.

Инфляция в России продолжает ускоряться и переписывать рекорды неделя за неделей, разрывая шаблоны прогнозов правительства и ЦБ, пишет finanz.ru.

Как сообщил Росстат, за неделю с 21 по 27 сентября индекс потребительских цены вырос еще на 0,29%, а накопленным итогом с начала года прибавил 5,2% - больше, чем за весь прошлый год.

В годовом выражении, по расчетам Минэкономразвития, инфляция подскочила с 6,97% до 7,26%, оформив новый максимум с июня 2016 года.

По сравнению с августом (0,17%) потребительская инфляция ускорилась почти втрое (0,49% с начала сентября), а накопленная за 9 месяцев оказалась вдвое выше, чем год назад (2,89%).

«Зоной бедствия» для российских потребителей, чьи доходы рухнули на 10% после аннексии Крыма, остаются продуктовые полки супермаркетов.

Вместо традиционной дефляции, которую приносит свежий урожай, сентябрь обернулся скачком цен на продовольственные товары на 0,94% - беспрецедентным для этого месяца с 2014 года.

В годовом выражении продуктовая инфляция достигла 9,41% и стала рекордной с января 2016 года, а недельный рост цен стал максимальным в этом году.

Курятина подорожала на 3,15% с начала сентября и 24,6% год к году. Говядина и свинина, согласно Ростату, стоят на 12,9% больше, чем год назад, и продолжают дорожать со скоростью на 0,5-0,7% каждую неделю.

Рост цен на гречку достиг 17,4%, стоимость яиц взлетела на 3,5% за неделю и 21% с начала года.

Помидоры за месяц подорожали на 24,8%, огурцы - на 18,3%. Картофель, капуста, лук и морковь, хотя подешевели после рекордов начала лета, по-прежнему стоят дороже, чем год назад, на 52,5%, 77%, 29,2% и 30,2% соответственно.

Продовольствие дорожает не только в России: на мировых рынках цены росли в среднем на 1.7% за последнюю неделю и 0,8% с начала сентября, комментирует ситуацию МЭР. Индекс цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН), включающий 95 видов продовольственных товаров, в августе на 31% превышал уровни годичной давности.

«Совершенно очевидно, что хотя рост цен, в том числе и на продукты, затронул всю планету, в наибольшей степени он наблюдается именно в странах третьего мира, не обладающих современной и широко диверсифицированной экономикой, с низкой долей обрабатывающих производств и высокой зависимостью от внешних шоков», - отмечает аналитик «Финама» Алексей Коренев.

«Сезонная дефляция в этом году закончилась на неделю-две раньше, чем обычно, и годовая инфляция снова начала активно ускоряться», - констатирует Владимир Тихомиров, экономист БКС.

При этом наблюдаемая инфляция, которую высчитывают на основании опросов граждан, составляет сейчас порядка 16,5% ожидаемая (тот рост цен, которого россияне ждут в течение последующих двенадцати месяцев) превышает 12,5%, указывает Коренев.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сентябрьском заседании прогнозировала снижение цен на продукты борщевого набора, но уже очевидно, что инфляция выбивается из прогнозируемого ЦБ тренда (5,7-6,2% на конец года).

Минэкономразвития ожидает 5,8%, хотя начинало год с прогнозом ниже 4%.

«Каким бы ни был урожай в России, он бессилен против мировой продовольственной инфляции», - говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Ответом ЦБ РФ будет дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре - на 0,25 или даже 0,5 процентного пункта, предупреждает Тихиморов.

С начала года ключевая ставка центробанка уже выросла на 2,5 процентного пункта, что стало самым резким циклом ужесточения с 2014 года. И где ЦБ остановится, пока совершенно не ясно, отмечает президент ACI Russia Сергей Романчук.

Рынок почти единодушен, что к концу года ставка будет выше 7%, рассказывает он. Пессимистичные сценарии ЦБ, заложенные в «Основные направления ДКП» на ближайшие три года, допускают рост и до 8%, и до 9%.

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