Россия – Турция: бои на линиях геополитических разломов 30.09.2021, 10:00

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Точек соприкосновения все меньше.

Турецкий президент Эрдоган посетил Сочи и провел закрытую трехчасовую встречу с Путиным, который резко вышел из самоизоляции, чтобы лично побеседовать с важным гостем. Между ними полтора года не было прямого взаимодействия, и за это время накопился ворох проблем, способных привести к глубокому кризису в отношениях между двумя странами-антагонистами. Задача максимум для Москвы балансировать турок в состоянии – «ни друзья, ни враги», т.е. сведение всего к банальному прагматизму. Здесь Кремль, не мудрствуя лукаво, продолжает продвигать свое энергетическое оружие, стремясь подкупить Турцию проектами транзита газа в Европу и реализацией своих атомных технологий. Также поднимается тема поставки второй партии системы ПВО С-400. По сути это все где наблюдается контакт турок и россиян. За пределами двухсторонних отношений Россия и Турция нигде не могут найти точек соприкосновения, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Сирия. 13 сентября к Путину прилетал сирийский диктатор Башар Асад и слезно просил приструнить турок, контролирующих северные районы Сирии, а также провинцию Идлиб. В настоящее время наблюдается провал попыток асадитской армии разбить повстанцев в данном районе из-за риска прямого столкновения с турецкими войсками, ведь Эрдоган предвидел данный сценарий и нарастил военное присутствие в проблемной зоне. Путин никак не может повлиять на турецкую позицию по Идлибу, и стремится хотя бы договориться о том, чтобы турки не сбивали самолеты ВКС, которые усилили боевую активность в провинции. Иными словами предупредить лобовое столкновение с Анкарой. В свою очередь Эрдоган указывает Путину, что его попытки организовать новую волну мигрантов из Сирии лишь радикализируют сопротивление повстанцев.

Нагорный Карабах. Прошел почти год с момента завершения «осенней войны» в Нагорном Карабахе, но т.н. московские договоренности работают плохо. Не решен вопрос статуса «НКР», которая все еще существует, а также не реализован пункт по разблокированию региональных транспортных коммуникаций. Речь идет о «Зангезурском коридоре», который должен соединить Турцию, Нахичеванскую АР и Западный Азербайджан. Россия, оказывая давление на Армению срывает данный транспортный проект. Более того, наблюдается обострение ирано-азербайджанских отношений, ведь Тегеран, имеющий свои интересы в Сирии и на Кавказе начал военно-дипломатическими методами через Баку начал давить на Турцию. Иными словами в ближайшие годы в Карабахе возможна новая война.

Крым. Анкара дает четко понять Москве, что оккупация украинского Крыма – грубейшее нарушение международного права, и не признает данную территорию российской. Также турки не признают выборы в Госдуму, проведенные на оккупированном полуострове, и постоянно напоминают о нарушениях прав коренных народов. Что интересно в день сочинской встречи в Киеве Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА Bayraktar ТВ2. Сообщение о постройке совместной украино-турецкой базы под Васильковом вызвало гнев у россиян.

Афганистан-Ливия-Мали. В перечисленных трех горячих точках Центральной Азии и Африки Анкара ведет свои собственные большие игры. Через Пакистан турки хотят усилить свои позиции на афганской территории уже при власти талибов, но им мешает ГРУ. В Ливии Эрдоган стремится заблокировать поползновения кремлевского друга, фельдмаршала Хафтара, который хочет заполучить пост президента страны на декабрьских выборах. На счет Мали, то здесь у турок свои ставки в руководстве военной хунты, находящейся при власти, и им очень не по душе заход ЧВК «Группа Вагнера» на территорию, где должна работать их ЧВК Sadat.

В качестве резюме, следует отметить желание Анкары быть чем-то большим, чем региональная держава, и почти на всех направлениях Россия преграждает туркам путь к достижению данной амбиции.

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