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Сколько политзаключенных в Беларуси на самом деле?

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  • 30.09.2021, 10:31
  • 2,952
Сколько политзаключенных в Беларуси на самом деле?
Фото: Reuters

Счет идет на тысячи.

Представитель СК заявил, что после так называемых выборов в Беларуси было заведено более пяти тысяч дел, связанных с протестами.

Отметим, что по одному делу могут проходить сразу несколько человек.

Точное число политзаключенных в Беларуси сложно установить, однако ясно, что счет идет на тысячи, а не на сотни, как рапортуют правозащитные организации.

Призываем вас поддерживать белорусских политзаключенных, писать им письма, добиваться их освобождения.

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