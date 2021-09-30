Сколько политзаключенных в Беларуси на самом деле?1
- 30.09.2021, 10:31
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Счет идет на тысячи.
Представитель СК заявил, что после так называемых выборов в Беларуси было заведено более пяти тысяч дел, связанных с протестами.
Отметим, что по одному делу могут проходить сразу несколько человек.
Точное число политзаключенных в Беларуси сложно установить, однако ясно, что счет идет на тысячи, а не на сотни, как рапортуют правозащитные организации.
Призываем вас поддерживать белорусских политзаключенных, писать им письма, добиваться их освобождения.