Назван напиток, который заметно повысит уровень витамина D в организме 30.09.2021, 10:41

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Его лучше всего пить утром.

Эксперты заявили, что стакан апельсинового сока утром поможет получить организму огромное количество витамина D, сообщает cursorinfo.co.il.

Витамин D — единственный витамин, который организм может вырабатывать, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

Об этом заявили терапевт Росс Перри и диетолог Оптибак Беверли Ричардс.

Именно поэтому зимой возрастает риск дефицита питательных веществ. Восполнить дефицит можно не только с помощью добавок, но и изменив свой рацион. Например, эксперты рекомендуют включать один напиток в завтрак.

Хотя рыба считается самым популярным источником витамина D, стакан апельсинового сока также может помочь повысить уровень питательных веществ.

Однако эксперты отмечают, что апельсиновый сок должен быть обогащен каким-либо витамином. В этом случае, начав день с 237 мл напитка, организм получит до 100 МЕ витамина D, или 12% от рекомендуемой суточной нормы.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины, сельдь и скумбрия, яичные желтки и грибы считаются традиционными источниками витамина D. Врачи предупреждают, что дефицит этого вещества может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

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