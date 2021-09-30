Заведующая реанимацией в Вилейке: Мы сейчас на войне 2 30.09.2021, 11:30

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Врачи бьют тревогу.

Вилейская районная газета опубликовала статью о встрече коллектива местной больницы с заведующей реанимацией Вилейской ЦРБ Викторией Семенкович. Отметим, что даже официальная пресса признает масштабность коронавируса в Беларуси:

– На сегодня складывается такая ситуация, что в четвертую волну массового болеют молодежь и дети. Заболевание протекает очень быстро, состояние людей ухудшается за два-три дня, – рассказала на встрече Виктория Викторовна.

Если привитый и болеет, то в легкой форме, не попадая в больницу:

– В Вилейке в отделении сейчас лежит 70 человек, в реанимации – 9. Среди них нет ни одного привитого человека. Такую статистику мы приводим для скептиков.

Страшно, что болеют молодые люди, каждая новая волна омолаживается. Очень много болеет детей. В Молодечно на базе детской больницы открыто отделение на 50 коек, все отделение занято. Дети болеют не так тяжело, как взрослые, но они очень сильно распространяют инфекцию.

Все люди, у которых есть хронические заболевания, например, сахарный диабет, должны прививаться в первую очередь. Болезнь протекает не как пневмония. У пациентов массивное тромбообразование, забиваются легкие, люди не могут сделать вдох и не могут откашляться.

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