закрыть
4 сентября 2021, суббота, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор «амнистировал» белорусские помидоры и перцы

1
  • 4.09.2021, 9:46
  • 1,382
Россельхознадзор «амнистировал» белорусские помидоры и перцы

Но не все.

Временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси частично снял Россельхознадзор. Как сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт Россельхознадзора, «амнистия» касается не всех белорусских производителей.

«По результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях и лабораторных исследованиях томатов и перцев в местах их производства Россельхознадзор считает возможным под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси разрешить с 6 сентября ввоз в Россию томатов и перцев от 21 белорусского производителя», - цитирует агентство сообщение Россельхознадзора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип