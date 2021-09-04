Россельхознадзор «амнистировал» белорусские помидоры и перцы 1 4.09.2021, 9:46

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Но не все.

Временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси частично снял Россельхознадзор. Как сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт Россельхознадзора, «амнистия» касается не всех белорусских производителей.

«По результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях и лабораторных исследованиях томатов и перцев в местах их производства Россельхознадзор считает возможным под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси разрешить с 6 сентября ввоз в Россию томатов и перцев от 21 белорусского производителя», - цитирует агентство сообщение Россельхознадзора.

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