Россиян заподозрили в даче взятки президенту Гватемалы 2 4.09.2021, 17:03

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Подкупить Алехандро Джамматтеи пыталась горнодобывающая компания.

Прокуратура Гватемалы расследует факт дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от россиян. Как передает svoboda.org, oб этом пишет Reuters со ссылкой на представителя гватемальской Генпрокуратуры. По его словам, расследование началось 1 сентября.

По данным журналистов, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.

По данным гватемальских СМИ, речь идет о компании Mayaniquel. Она якобы добивается постройки на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы вероятного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии "Национальный союз надежды".

В августе The New York Times сообщала о человеке, который рассказал журналистам о том, что он доставил в дом президента свёрнутый ковёр, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведёт разбирательство.

По данным СМИ, расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководитель был уволен, а потом бежал в США, забрав с собой все собранные доказательства. Гватемальские власти выдали ордер на его арест.

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