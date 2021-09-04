Самолет с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь 1 4.09.2021, 19:13

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Отмечается, что ВОЗ одобрила применение вакцины Sinopharm.

Самолет с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь. В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцов, пишет intex-press.by.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение вакцины Sinopharm. К настоящему времени она также одобрена более чем в 50 странах. В то же время отдельные государства ЕС могут не признавать вакцинацию препаратами, которые еще не получили разрешения в Европе.

По состоянию на 4 сентября в Беларуси, по официальной статистике, зарегистрированы 488 963 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3826 пациентов.

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