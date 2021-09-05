Al Jazeera назвала причину замедления наступления талибов в Панджшере 5.09.2021, 9:23

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Фото: Reuters

Упорные бои между «Талибаном» и силами сопротивления продолжаются.

Наступление «Талибана» в Панджшере замедлилось из-за размещенных мин на дороге к столице провинции Базарак, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

Отмечается, что из-за минирования дороги талибы также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера. «Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», — рассказал анонимный источник.

Телеканал также сообщил, что в долине продолжаются активные боестолкновения между талибами и силами сопротивления. Представитель сопротивления Фахим Дашти уточнил, что силы «Талибана» достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, однако в ходе боев были отброшены. «Оборона оплота Афганистана непоколебима», — приводит телеканал его сообщение в Twitter.

После того как США объявили о планах до 31 августа вывести оттуда своих военных, по всей территории страны начались масштабные наступления талибов. 15 августа они вошли в столицу Афганистана — Кабул, объявив о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был бежать.

Единственной неподконтрольной талибам из 34 провинций в Афганистане остается Панджшер. Там сконцентрировались силы антиталибского народного сопротивления. 1 сентября афганское информационное агентство Bakhtar News Agency без указания источников сообщило, что «Талибан» начал операцию в Панджшере и уже захватил один из районов провинции — Шутул.

Днем ранее источники в «Талибане» утверждали, что провинция находится под контролем боевиков. В то же время один из лидеров сопротивления в Панджшере, вице-президент Афганистана Амрулла Салех, опровергал эту информацию.

Панджшерское ущелье к северу от Кабула — это длинная узкая долина в горах, единственная точка входа в которую — ущелье на южной стороне, по направлению к столице. Благодаря выгодному географическому положению регион оставался неподконтрольным для советских войск на протяжении всего периода с 1979 по 1989 год. Там же Северный альянс (группа полевых командиров, боровшихся с талибами) держал оборону в 1990-е годы.

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