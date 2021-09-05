Медики выяснили, кто заражается COVID-19 в два раза чаще и как этого избежать 3 5.09.2021, 15:17

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Исследование провели специалисты из Индианского университета в США.

Те, кто любит спиртные напитки, заражаются ковидом почти в два раза чаще и болеют тяжелее, чем трезвенники и малопьющие. Это определили ученые из Индианского университета (Блумингтон, США). В выборке для исследования участвовали более тысячи человек, пишет РИА «Новости».

Медики собрали группу людей, ни разу не болевших ковидом, средний возраст которых составлял 20 лет и разделили их на три группы – злоупотребляющих алкоголем, малопьющих и трезвенников. У них периодически брали ПЦР-тесты на ковид. Через несколько месяцев оказалось, что любители спиртного в 1,89 раз чаще заражались ковидом, чем те, кто пьет алкоголь редко или не пьет вообще. У них также чаще возникали потеря обоняния, ломота в теле, головная боль, кашель.

Ученые объяснили «ковид алкоголика» и социальными, и физиологическими причинами. Нетрезвые люди пренебрегают противоэпидемическими правилами, не носят маски, не соблюдают дистанцию. Кроме того, алкоголь ослабляет и врожденный, и адаптивный иммунитет.

Кроме «ковида алкоголика», специалисты из Университета Северной Каролины определили и «ковид курильщика». Вирус COVID-19 на 20 процентов чаще попадает в легкие курильщиков и вейперов, чем в легкие людей, равнодушных к курению, выяснили они. Объясняется это тем, что экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов увеличивают на поверхности клеток количество молекул, которые служат входными воротами для коронавируса. Кроме того, исследователи утверждают, что курение снижает эффективность вакцинации.

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