Шойгу: Экспорт из РФ полезных ископаемых не требует большого населения 5 6.09.2021, 20:09

3,182

Система образования для этого также не требуется, считает министр обороны РФ.

Экспорт полезных ископаемых из Сибири в Азию не требует большого населения и системы образования, которая готовила бы квалифицированные кадры. Об этом в интервью РБК в понедельник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, центр мировой экономической активности сместился с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, что является важным фактором для экономического роста Сибири.

До настоящего времени Сибирь выполняла в основном функцию восточной «кладовой» страны, сказал Шойгу. «Здесь добывались нефть и газ, выплавлялся алюминий и находится большое число предприятий ОПК», - перечислил он, добавив, что регион «уверенно» чувствовал себя в прежней модели геоэкономики.

И хотя экспорт сырья в Азию, прежде всего Китай, уже идет, этого недостаточно для полноценного экономического развития Сибири.

«Экспорт полезных ископаемых не требует большого населения, квалифицированных кадров инженерного профиля, а также школ, университетов, где они готовятся. И крупных современных благоустроенных агломераций тоже», - сказал Шойгу.

Все это, по его словам, «привело к тому, что начиная с 90-х годов в Сибирском регионе наблюдается отток населения в европейскую часть страны».

Шойгу, напомним, 5 августа предложил построить в Сибири три-пять новых крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

По его словам, такой проект существовал в советское время, незадолго до распада СССР.

Идею министра обороны одобрили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 августа назвал ее «очень важной». «Безусловно, развитие страны требует появления новых центров, новых городов», - пояснил он.

По данным Росстата, на конец 2020 года в Сибирском федеральном округе проживали 17 миллионов человек. Это 11,6% от населения России, при том что по территории СФО занимает четверть страны.

Население Сибири неуклонно снижается с 1990-х: сразу после развала СССР там проживал 21 млн человек. Таким образом, за 30 лет Сибирь потеряла 19% жителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».