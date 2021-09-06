LTV: Сигаретной контрабандой в Латвию занимается режим Лукашенко 2 6.09.2021, 21:02

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Сигаретная контрабанда существует уже десятки лет.

Активная защита латвийско-белорусской границы не останавливает контрабанду сигарет. Многое указывает на то, что в нелегальном бизнесе участвует и режим Лукашенко, сообщает программа de facto на LTV.

Если вынуждать мигрантов нарушать границу ЕС начали не так давно, но сигаретная контрабанда существует уже десятки лет — нелегальные сигареты в грузовиках и вагонах поездов находят почти ежедневно.

В прошлом и в этом году более половины контрабандных сигарет приехали в Латвию из Беларуси. Среди тех, что ввозят через латвийско-российскую границу, большая часть — с белорусскими акцизными марками, указала Служба госдоходов.

В прошлом году в Латвии нашли 72,7 млн контрабандных сигарет (более 3,6 млн пачек), 55% пытались провезти через границу с Беларусью. Государство в качестве таможенных налогов не получило 17 млн евро.

В этом году объемы пока меньше — около 25 млн сигарет (примерно 1,2 млн пачек), но число выявленных случаев значительно выросло.

Лукашенко на этой неделе встречался с главой Белорусского таможенного комитета и сказал, что общий поток грузов через границу, несмотря на санкции западных стран, вырос.

«Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы», — заявил Лукашенко.

Однако контрабандой сигарет из Беларуси занимается, возможно, не только организованная преступность — вероятно, это источник доходов режима Лукашенко, указывает da facto.

На двух из трех найденных в Латвии контрабандных пачек сигарет — белорусские акцизные марки: на упаковках указано, что изготовитель — фабрика «Неман».

«Это гродненская табачная фабрика... Мы понимаем, что эти сигареты производят на самом деле в местах, которые контролируются властями Беларуси», — говорит глава Таможенного управления СГД Раймонд Зукулс.

По подсчетам агентства Nielsen, почти 80% попадающих в Латвию контрабандных сигарет делают в Гродно.

Эксклюзивное право распространять продукцию этой фабрики — компании Energo-Oil, оно принадлежит семье близкого Лукашенко предпринимателя Алексея Олексина.

Ранее Олексина, возможно, по просьбе Латвии, не включили в санкционный список ЕС: на принадлежащем его семье Latgales alus работают в Даугавпилсе десятки человек. Однако в четвертом раунде санкций, последовавшим за принудительной посадкой самолета Ryanair, Олексина в список все же включили. Он свой латвийский бизнес собирается продать.

Среди причин включения Олексина в санкционный список упоминают его участие в бизнесе, который связан с табаком, нефтью, логистикой и недвижимостью, а также его близкие отношения с Лукашенко. Например, семье Олексина принадлежит имущество в Могилевском регионе — этот объект известен как «резиденция правителя», где Лукашенко — частый гость.

Евросоюз в июне ввел различные торговые ограничения, в том числе на сырье для сигарет, чтобы осложнить работу белорусских фабрик.

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