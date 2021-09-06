Переворот в Гвинее сулит России алюминиевый кризис 6.09.2021, 21:37

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«Русал» может потерять 30% производства.

Военный переворот в Гвинее рискует обернуться болезненным ударом для алюминиевой империи, которую в кровавом хаосе 1990-х собирал миллиардер Олег Дерипаска.

«Русал» - крупнейший производитель алюминия в России и один из крупнейших в мире - может потерять треть производства, поскольку обеспечивал поставками из Гвинеи свою потребность в бокситах, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов, обеспечивая 20% мировой добычи и 45% сырья для «Русала». «Компенсировать эти потери фактически неоткуда», поскольку новых месторождений бокситов в России нет, говорит источник РИА.

Источник РБК, близкий к порту Конакри (столицы Гвинеи) сообщил, снабжение «Русала» уже прервано: с 5 сентября столичный порт прекратил отгрузки.

Поставки продолжаются через порт Комсар, где ведется перевалка с проекта Dian Dian. Но это лишь 40% от поставок бокситов с гвинейских активов для UC Rusal.

«Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозема, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита», - говорит источник РИА.

«Кроме того, необходимы гигантские инвестиции в технологии. На фоне недавно введенных экспортных пошлин на алюминий в размере 15% и рисков сокращения производства такие проекты могут оказаться невостребованными», - добавляет он.

5 сентября множество военных вышли на улицы столицы Гвинеи, призвав прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Они блокировали автомобильные дороги, а после объявили о приостановке действия конституции, роспуске парламента и правительства.

Президент страны Альфа Конде был задержан военными, лидер мятежников полковник Мамади Думбуя назначил себя главой Национального комитета по сплочению и развитию и распорядился закрыть границы на въезд и выезд. В стране введен комендантского часа «до дальнейших распоряжений».

На новостях из Гвинеи стоимость алюминия достигла максимума с 2008 года - 2,761 тысячи долларов за тонну. Акции «Русала» на Гонконгской бирже взлетели на 14% и обновили пики 2012 года.

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