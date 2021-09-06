Сейм Польши утвердил постановление о режиме ЧП на границе с Беларусью 1 6.09.2021, 21:47

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Действия Таракана получат достойный ответ.

Большинством голосов польский Сейм отклонил в понедельник вечером запрос оппозиции об отмене президентского постановления о введении режима ЧП на границе с Беларусью. За отмену постановления проголосовали 168 депутатов, против выступили 247 депутатов, а 20 воздержались, передает «Радио Польша».

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения в Люблинском и Подляском воеводствах - в 3-километровой полосе вдоль границы с Беларусью. Об этом ходатайствовало правительство Польши, аргументируя, что ведение режима ЧП в приграничной зоне является «необходимым шагом во избежание серьезного миграционного кризиса». Режим ЧП будет действовать в течение 30 дней и может быть продлен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что на границе с Беларусью сложилась кризисная ситуация в связи с наплывом нелегальных мигрантов, которых режим Лукашенко доставляет самолетами с Ближнего Востока, а затем вытесняет на территорию Польши, а также Литвы и Латвии. Премьер Моравецкий потребовал от белорусских властей прекратить оказывать помощь контрабандистам, а также принять гуманитарную помощь Польши для кочующих на белорусской территории мигрантов.

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