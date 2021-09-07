Больше не Альфа: как Гвинея расстроила Дерипаску Владислав Гирман, «Деловая столица»

7.09.2021, 9:55

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фото: afp

Переворот в стране ударил по аллюминиевой промышленности РФ.

5 сентября, на улицах Конакри, столицы Гвинеи, была слышна перестрелка. Особенно ожесточенная — возле резиденции президента Альфы Конде, единственный мост к которой был заблаговременно перекрыт военными.

Позднее выяснилось, что пальбу устроило элитное спецподразделение GFS (Groupement des forces spéciales), бойцы которого во главе с их командиром, полковником и бывшим французским легионером Мамади Думбуей взяли штурмом президентский дворец и пленили главу государства.

При этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в намерениях и серьезности, бойцы GFS выложили в соцсетях совместное с Конде фото.

Так выходец из города Канкан, на востоке Гвинеи, которого Конде на свою голову отозвал в 2018 г. для руководства спецназом, за один вечер стал и.о. главы государства.

В обращении по телевидению Думбуя в окружении своих солдат заявил, что Конде более не является президентом и, конечно же, власть передается народу, а если точнее — Национальному комитету по сплочению и развитию.

Полковник со словами "долг солдата — спасти страну" объявил также о закрытии границ и об отмене действующей конституции.

Решение Думбуи касаемо основного закона, в принципе, можно понять, ведь именно через него Конде "перешагнул" в 2020 г.

Альфа Конде, заметим, был избран президентом в 2010 г. на первых с момента обретения Гвинеей независимости от Франции демократических выборах. На него возлагались большие надежды, которых он не оправдал.

Многие обозреватели констатировали, что Конде, обещавший новую эпоху, действовал как типичный автократ, а выборы 2015 г. были сфальсифицированы.

В 2020 г. он "добил" соотечественников, заявив, что ограничения в два срока на него, мол, не распространяются. Для легитимации своих притязаний на третий срок в марте он провел референдум по обнулению сроков а-ля Путин; а затем, осенью, 83-летний Конде, конечно же, выиграл выборы, спровоцировав массовые акции протеста и кровопролитие.

Закономерным итогом его действий и стал переворот, организованный элитным спецподразделением под началом человека, прошедшего отличную подготовку в вооруженных силах Франции.

Друзья с северо-востока

Несмотря на мощное сопротивление сограждан Конде, он пользовался широкой поддержкой Китая и России, которые не считают зазорными нарушения законов и прав человека.

После победы лидера Гвинеи, в которую КНР за последние четыре года "влила", по меньшей мере, $20 млрд; на выборах в прошлом году Пекин очень оперативно прислал ему поздравление и свои наилучшие пожелания.

К триумфу Конде, как и к авантюре с референдумом об изменении конституции, очевидно, приложили структуры Евгения Пригожина — куратора ЧВК "Вагнер" и "ольгинских троллей", известного как "Повар Путина". Аффилированные с ним компании засветились уже в десятке африканских стран.

Еще в 2018 г. информагентство Bloomberg опубликовало обширное расследование о деятельности пригожинцев — наемников и политтехнологов — в странах Африки: ЦАР, Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и Зимбабве.

С Альфой Конде у гибридных колонистов из России сотрудничество складывалось куда лучше, нежели с политиками Мадагаскара, и понятное дело, в Москве хотели бы видеть того президентом и в дальнейшем. Поэтому ему услужливо подсунули вариант с референдумом по обнулению сроков.

К слову, именно Гвинея, получается, стала полигоном для отработки этой технологии, поскольку в России такой референдум состоялся летом, а в африканской стране — в марте.

Чем же Гвинея так интересна Пекину и Москве? Своими богатыми недрами, прежде всего, железной рудой и бокситами.

Китай, к примеру, нацелился на одно из крупнейших месторождений железной руды в мире — рудник Simandou. Добывать там сырье планирует лидер по производству стали в КНР, компания Baowu Group.

Месторождение это не с простой историей, начавшейся как раз с приходом Конде к власти. В ней замешаны англо-австралийская корпорация Rio Tinto Group, признавшаяся, что в 2011 г. заплатила советнику президента Гвинеи больше $10 млн за права на рудник.

Скандал вокруг месторождения, Конде и корпораций возник нешуточный и до сих пор не завершился. Но в Китае увидели здесь возможность, которую и пытались реализовать, щедро инвестируя в Гвинею, как и в другие страны Гвинейского залива в последнее время.

К слову, пресловутые $20 млрд кредита сроком на 20 лет — это взятка Конде за в обмен на доступ к гвинейским бокситам.

Тем самым, заметим, Китай зашел на "территорию" России, ведь через компанию "Русал" известный кремлевский "кошелек" — олигарх Олег Дерипаска, пребывающий под санкциями США, владеет в Гвинее Компанией бокситов Киндии (КБК), боксито-глиноземным комплексом Friguia и Компанией бокситов Диан-Диан (COBAD) с крупнейшим в мире месторождением.

Доля Гвинеи в поставках бокситов "Русалу" достигает 30%. Таким образом, эта западноафриканская страна является главным поставщиком данного сырья для империи Дерипаски.

Немудрено, что российский олигарх так болезненно воспринял новости из Гвинеи, заявив, что переворот в Конакри приведет к масштабным изменениям на рынке бокситов, ведь на сырье из Гвинеи приходится 20% мирового производства алюминия.

Кокаиновый коридор

Гвинея привлекательна для третьих стран не только своими ресурсами, которыми коррумпированная власть охотно "делится" с ними, но и своим местоположением.

Это государство как и ряд других стран Западной Африки, занимает важное место в международной торговле наркотиками. В частности, через Гвинею, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде и т.д. проходят маршруты поставок кокаина из Южной Америки, с наркобаронами которой, как известно, у кремлевских чекистов сложились крайне теплые и взаимовыгодные отношения.

Так, в 2013 г. немецкий журнал Der Spiegel называл Гвинею-Бисау ключевым перевалочным пунктом в контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу.

Но и Гвинея не отставала. Так, бывший сотрудник Университета Бэбкока (Нигерия), доктор философии Эммануэль Узуэгбу—Уилсон в своем исследовании в 2019 г. писал, что тенденция к росту торговли наркотиками в Гвинее началась в 2004 г., и масштабы столь велики, что Гвинея рискует стать очередным "наркогосударством".

Два года спустя, 28 апреля 2021 г., был опубликован доклад специализирующейся на транснациональной преступности международной НПО Global Initiative со штаб-квартирой в Женеве, авторы которого констатировали, что Гвинея, Гвинея—Бисау, Гамбия, Сенегал, Кот-дʼИвуар стали главным "кокаиновым коридором" для южноамериканских наркобаронов.

И как в связи с этим не вспомнить о скандале 2019 г., когда власти Кабо-Верде, островного государства недалеко от берегов вышеуказанных стран, куда, к слову, Кремль хочет послом отрядить Наталью Поклонскую, арестовали российский экипаж сухогруза ESER за контрабанду почти 10 тонн кокаина из Южной Америки.

Возможно теперь Москве придется задуматься о том, чтобы в нагрузку к Поклонской в Кабо-Верде отправить и в Конакри кого-нибудь из числа настоящих дипломатов, а также более сильных политтехнологов, нежели пригожинские.

Кто мог стоять за переворотом

Свержение Конде и приход к власти полковника с французской биографией вносят серьезные коррективы в планы множества внешних игроков. И возникает резонный вопрос: Пользовался ли Думбуя чьей-либо поддержкой и если да, то чьей?

Вспомним о том, что на гвинейские бокситы, столь ценные для Дерипаски и России в целом, зарится и Китай.

И потому на ум приходит несколько версий.

Первая: Китай сперва поддержал Конде, но, возможно, не смог с ним договориться и получить желаемое, поскольку борьбу за уши президента выиграли политтехнологи Пригожина.

Вторая: Китай, наоборот, смог договориться с Конде, что вполне вероятно, учитывая огромную разницу в возможностях и ресурсах у Пекина и Москвы. Поэтому пригожинцы могли подсуетиться и найти замену предателю Конде.

Но есть и третья гипотеза. Конде сместили не Китай и не Россия, а кто-то третий — то ли один игрок, то ли ситуативный альянс ряда стран.

Заметим, что еще при Дональде Трампе Пентагон обозначил своей целью ослабить влияние Китая и РФ в Африке.

Такую же цель себе поставил и Европейский союз, особенно энергично с избранием нового руководства ЕС в 2019 г.

В этом интересы США и ЕС, с приходом Джо Байдена в Белый дом начавших активно налаживать сотрудничества, более чем совпадают.

Не исключено и то, что Франция, недовольная возней китайцев и россиян в ее бывшей колонии, которую Париж поныне видит в сфере своих интересов, решила изменить баланс сил.

Поэтому формирование некоего ситуативного альянса вполне возможно, поскольку таким образом его участники получают шанс нанести удар по близкому к Кремлю олигарху, по интересам Китая и РФ в Африке в целом. И, к тому же, оказать серьезное влияние на наркотрафик из Южной Америки в Западную Африку.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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