Белорусы Бельгии установят монумент в память о Витольде Ашурке
- 7.09.2021, 13:34
На двухметровой стене разместят вдохновляющие фразы из писем героя Беларуси.
Белорусы бельгийского Антверпена собираются установить монумент в Белоруской церкви в память о Витольде Ашурке.
Об этом сообщает представитель диаспоры Иван Масейчик.
Памятник будет в виде двухметровой деревянной «стены плача» с вырезанным на ней крестом. К нему прикрепят три мраморных таблички: центральная табличка с изображением Витольда, боковая — с его вдохновляющими фразами из писем, вторая боковая — в память всех жертв режима в Беларуси.