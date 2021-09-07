Белорусы Бельгии установят монумент в память о Витольде Ашурке 7.09.2021, 13:34

Витольд Ашурок

На двухметровой стене разместят вдохновляющие фразы из писем героя Беларуси.

Белорусы бельгийского Антверпена собираются установить монумент в Белоруской церкви в память о Витольде Ашурке.

Об этом сообщает представитель диаспоры Иван Масейчик.

Памятник будет в виде двухметровой деревянной «стены плача» с вырезанным на ней крестом. К нему прикрепят три мраморных таблички: центральная табличка с изображением Витольда, боковая — с его вдохновляющими фразами из писем, вторая боковая — в память всех жертв режима в Беларуси.

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