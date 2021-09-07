Новый слив: испуганные силовики обсуждают, как Лукашенко освистали на МЗКТ

Новый слив: испуганные силовики обсуждают, как Лукашенко освистали на МЗКТ2
- 7.09.2021, 15:17
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Насколько режим боится рабочего протеста.
В сети появился очередной телефонный разговор двух, предполагаемо, высокопоставленных чиновников МВД.
На записи, которая была сделана предположительно 17 августа 2020 года, они обмениваются впечатлениями о происходящем в Минске накануне и в этот день.
— Как прошло сегодня на МЗКТ?
— Жестко.
— То есть?
— Ну, по жести.
— Народ?
— Да… Начали орать. Все…
Напомним, 17 августа 2020 года диктатор посетил Минский завод колесных тягачей, а рабочие начали скандировать: «Уходи!»