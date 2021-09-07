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Новый слив: испуганные силовики обсуждают, как Лукашенко освистали на МЗКТ

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  • 7.09.2021, 15:17
  • 17,818
Новый слив: испуганные силовики обсуждают, как Лукашенко освистали на МЗКТ

Насколько режим боится рабочего протеста.

В сети появился очередной телефонный разговор двух, предполагаемо, высокопоставленных чиновников МВД.

На записи, которая была сделана предположительно 17 августа 2020 года, они обмениваются впечатлениями о происходящем в Минске накануне и в этот день.

— Как прошло сегодня на МЗКТ?

— Жестко.

— То есть?

— Ну, по жести.

— Народ?

— Да… Начали орать. Все…

Напомним, 17 августа 2020 года диктатор посетил Минский завод колесных тягачей, а рабочие начали скандировать: «Уходи!»

Также смелый заводчанин послал узурпатора на три буквы.

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