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Биткоин резко подешевел на $8,5 тысяч

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  • 7.09.2021, 18:25
  • 1,528
Биткоин резко подешевел на $8,5 тысяч

Криптовалюта опустилась ниже $43 тысяч.

Цена биткоина за последние полтора часа снизилась почти на $8,5 тыс. Стоимость главной криптовалюты падала до отметки $43 тыс. впервые с середины августа. Ее капитализация опустилась до $897 млрд, по данным CoinGecko.

Утром 7 сентября курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в $52,9 тыс. Цена актива превысила $52 тыс. после того, как в Сальвадоре вступил в силу закон о легализации биткоина в качестве платежного средства, а власти страны сообщили о покупке 400 биткоинов.

Летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным платежным средством наряду с уже используемым в качестве валюты этой страны долларом США. С 7 сентября цены в стране могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно уплачивать налоги. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.

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