Японский кот попал в Книгу Гиннеса по количеству просмотров на YouTube 7.09.2021, 21:02

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Видеофакт.

Японский кот по кличке Мотимару, у которого есть YouTube-канал Motimaru's Diary с 1,4 млн подписчиков, попал в Книгу рекордов Гиннеса как набравший больше всего просмотров в этом сервисе. Видео кота с сертификатом опубликовано в YouTube-канале животного.

На сайте Книги рекордов Гиннеса говорится, что сертификат кота с самым большим числом просмотров на YouTube отправили в Японию 12 августа. К тому моменту его видео посмотрели 619 586 260 раз.

YouTube-канал Motimaru's Diary был зарегистрирован 30 ноября 2019 года. С момента создания все видео с канала посмотрели 685 201 400 раз. В описании канала говорится, что на нем публикуются видео с повседневной жизнью кота и его хозяина.

Мотимару принадлежит к шотландской породе — скоттиш-фолд.

Кроме YouTube, у Мотимару также есть аккаунт в Twitter, на который подписано более 302 тыс. человек.

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