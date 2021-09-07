Санкции против режима Лукашенко работают 1 7.09.2021, 22:54

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Тем временем ЕС готовит пятый пакет санкций.

«Дойче банк» закрывает корреспондентские счета крупнейшего государственного финансового института – «Беларусбанка», а литовская таможня не пропускает через порт в Клайпеде продукцию «БелАЗа». И банк, и автогигант угодили в санкционный список ЕС. Тем временем Евросоюз готовит очередной, уже пятый пакет санкций против белорусского режима, пишет «Белсат».

С 17 сентября «Дойче банк» закрывает корреспондентские счета «Беларусбанка» в долларах США, евро и фунтах стерлингов. В контакт-центре эту информацию не подтверждают: «Именно в сам контакт-центр никакой информации не поступало о прекращении действия корреспондентских счетов».

Еще в августе клиенты «Беларусбанка» и ряда других банков, попавших под западные санкции, столкнулись с проблемами переводов из-за границы. Если сообщение о разрыве сотрудничества с «Дойче банком» правда, «Беларусбанк» ожидает существенный рост расходов.

Справиться с санкционным давлением пытается и завод большегрузных самосвалов «БелАЗа». Ряд западных поставщиков отказался от сотрудничества с гигантом. А сегодня литовская таможня не пропустила 18 контейнеров с запчастями для грузовиков, которые следовали в Чили.

«Литовская таможня продолжает применять санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусских компаний – груз акционерного общества “БелАЗ” не допустили к перевозке через Клайпедский морской порт», – заявили в таможне Литвы.

Тем временем Евросоюз готовит очередной, пятый пакет санкций против режима Лукашенко. Причина – организация Минском потока мигрантов к границам Евросоюза и непрекращающиеся репрессии против собственных граждан.

«Мы продолжим санкционный режим: если власти в Беларуси продолжат репрессии, мы ужесточим санкции. Если поведение Минска изменится и репрессии ослабнут, мы также ослабим санкции. И что еще важнее: мы продолжаем сотрудничество и диалог с гражданским обществом Беларуси, с простыми людьми, но не с режимом», – подчеркнул главный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

В новом черном списке окажутся турфирмы, подозреваемые в перевозке нелегальных мигрантов, а также компания «Белавиа», наказанная в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair. Новые санкции коснутся также судей и прокуроров, которые участвуют в политических репрессиях против белорусов.

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