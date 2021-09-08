Епископ Юрий Кособуцкий вступился за бело-красно-белый флаг и гимн «Магутны Божа» 8.09.2021, 7:44

3,660

Епископ Юрий Кособуцкий

Фото: catholic.by

«Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий прокомментировал в Facebook статью и карикатуры на католических священников в газете «Мінская праўда», хотя, по его словам, «такой низкопробный материал не должен заслуживать такого внимания».

«Я всегда выступал против насилия, пыток, несправедливости, лжи, репрессий. Я не изменю этого своего взгляда, несмотря на угрозы, шантаж и тому подобные вещи, с которыми мне приходится сталкиваться. Также и подобные статьи не способны повлиять на мое мировоззрение, базирующееся на Евангелии», – рассказал епископ.

Он подчеркнул, что «бело-красно-белый флаг – это в христианской символике знак и символ воскресшего Христа, и это не зависит от идеологов, которые сегодня ищут «аргументов» против». Юрий Кособуцкий также отметил, что гимн «Магутны Божа» («Могучий Боже») «давно стал частью нашей литургии, потому что это молитва за нашу страну и наш народ, а если это не нравится современным идеологам, это не проблема Церкви». Вместе с тем, по его словам, костел сегодня не использует «эту молитву, чтобы не раздражать никого».

«Подобные статьи не способствуют успокоению и согласию в нашем обществе… Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», – заключил епископ.

Напомним, что газета «Мінская праўда», один из основателей которой Минский облисполком, вышла 7 сентября с карикатурой на католических священников на главной странице. В католической церкви юмора не оценили.

Католические епископы надеются, что «соответствующие органы государственной власти дадут надлежащую правовую оценку данной карикатуры и публикации в газете «Мінская праўда», помещенной в № 68 от 7 сентября 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».