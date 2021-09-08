В правительство талибов включили самого разыскиваемого в мире террориста 8.09.2021, 8:40

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За информацию о его местонахождении Госдепартамент США предлагает 5 миллионов долларов.

Террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» после почти двух недель промедления объявило состав нового правительства Афганистана.

Во главе кабмина беднейшей страны Азии, где половина населения живет на 1 доллар в день, а 11% ВВП обеспечивает производство героина, встал мулла Мохаммад Хасан Ахунд - прежде малоизвестный выходец из Кандагара, который считается одним из основателей «Талибана» и одним из наиболее близких людей к «духовному лидеру» движения шейху Хабитулле Ахундзаде.

Другой сооснователь «Талибана», представляющий группировку на провалившихся переговорах с афганиским правительством в Дохе, мулла Абдул Гани Барадар получил портфель вице-премьера.

Министром обороны, как сообщает Bloomberg, был назначен-сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид, а главой МВД - Сираджуддин Хаккани, сын основателя «Сети Хаккани», террористической организации, включенной в список ФБР.

Сам Хаккани находится в списке «самых разыскиваемых» в США террористов. За информацию о его местонахождении Госдепартамент предлагает 5 млн долларов.

Согласно личной карточке Хаккани в базе ФБР, он поддерживает «близкие связи с Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и разыскивается в связи с терактом в отеле в Кабуле в 2008 году, унесшем жизни шести человек, в том числе одного гражданина США.

Хаккани также подозревается в подготовке атак на американских военных в Афганистане и покушении на убийство бывшего президента Хамида Карзая.

Всего места в правительстве получили 20 человек. Кроме того, назначены глава центробанка, глава Генштаба, глава администрации, а все остальные сферы отданы лидеру - Хайбатулле Ахундзаде.

В торжественной церемонии приняли участие делегации всего шести иностранных государств - России, Китая, Турции, Ирана, Пакистана и Катара. Вскоре после инаугурации бойцы талибов палками избили вышедших на протестную акцию женщин, а также запретили СМИ освещать демонстрации недовольных.

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