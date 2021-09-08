В Швеции построят самый большой в мире завод по переработке пластика 8.09.2021, 11:05

Он будет работать на возобновляемых источниках энергии и не выбрасывать парниковых газов.

В 2023 году в Швеции откроется крупнейший в мире завод по переработке пластика. Завод сможет перерабатывать весь пластик, который выбрасывают в Швеции — 200 тысяч тонн пластикового мусора в год, пишет «Европульс».

Завод построят в городе Мутала. Он будет работать на возобновляемых источниках энергии и не выбрасывать парниковых газов.

Завод сможет перерабатывать 12 видов пластика и некоторые виды металлических отходов.

Переработка пластикового мусора – важнейший инструмент стратегии ЕС по борьбе с пластиком. Согласно ей, к 2030 году в ЕС вся пластиковая упаковка должна либо быть легко перерабатываемой, либо быть сделана таким образом, чтобы ее можно было использовать неоднократно.

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