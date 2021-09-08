Стало известно о состоянии свергнутого президента Гвинеи 2 8.09.2021, 18:48

3,408

фото: Sputnik / Алексей Никольский

Военные пленили правителя.

Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде находится в отеле Noor и чувствует себя хорошо. О состоянии Конде сообщает Mosaique Guinee со ссылкой на источники.

По словам источников, его заперли в президентском номере и отобрали телефон. Известно, что в номере Конде есть телевизор и к президенту пускают личного врача.

Национальный комитет по ополчению и развитию (НКСР), созданный захватившими власть в Гвинее военными мятежниками, не комментирует эту информацию.

Ранее командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя с помощью частей спецназа осуществил госпереворот. Военные пленили президента Гвинеи и нескольких высокопоставленных лиц. Мятежники обещали встретиться с министрами и главами ведомств 6 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».