Стало известно о состоянии свергнутого президента Гвинеи

Стало известно о состоянии свергнутого президента Гвинеи2
- 8.09.2021, 18:48
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Военные пленили правителя.
Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде находится в отеле Noor и чувствует себя хорошо. О состоянии Конде сообщает Mosaique Guinee со ссылкой на источники.
По словам источников, его заперли в президентском номере и отобрали телефон. Известно, что в номере Конде есть телевизор и к президенту пускают личного врача.
Национальный комитет по ополчению и развитию (НКСР), созданный захватившими власть в Гвинее военными мятежниками, не комментирует эту информацию.
Ранее командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя с помощью частей спецназа осуществил госпереворот. Военные пленили президента Гвинеи и нескольких высокопоставленных лиц. Мятежники обещали встретиться с министрами и главами ведомств 6 сентября.