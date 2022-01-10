Новый путепровод на Немиге обещают построить за месяц

Новый путепровод на Немиге обещают построить за месяц11
- 10.01.2022, 9:57
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Разборку моста планируют закончить в течение недели.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев планирует за месяц построить новый путепровод над улице Немига. В субботу обрушилась пешеходная часть моста. После этого было принято решение его демонтировать. Сейчас идут работы.
«В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним», — сказал сегодня Кухарев, передает БелТА.
Разборку моста председатель планирует закончить в течение недели. В это время службы, в том числе отвечающие за организацию движения, должны работать круглосуточно. Кухарев поручил наладить движение транспорта в объезд места работ в ручном режиме.