Новый путепровод на Немиге обещают построить за месяц 11 10.01.2022, 9:57

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Разборку моста планируют закончить в течение недели.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев планирует за месяц построить новый путепровод над улице Немига. В субботу обрушилась пешеходная часть моста. После этого было принято решение его демонтировать. Сейчас идут работы.

«В течение месяца мы рассчитываем закончить все строительные работы и запустить движение как по новому путепроводу, так и под ним», — сказал сегодня Кухарев, передает БелТА.

Разборку моста председатель планирует закончить в течение недели. В это время службы, в том числе отвечающие за организацию движения, должны работать круглосуточно. Кухарев поручил наладить движение транспорта в объезд места работ в ручном режиме.

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