Цена биткоина обрушилась8
- 10.01.2022, 18:34
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Цена криптовалюты стала падать на фоне событий в Казахстане.
Цена биткоина обрушилась ниже 40 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные Coindesk. Это произошло впервые с августа 2021 года. Во время торгов в понедельник, 10 января, стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 39,83 тысяч долларов.
Цена биткоина стала падать в январе на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга.