Цена биткоина обрушилась 8 10.01.2022, 18:34

5,160

Цена криптовалюты стала падать на фоне событий в Казахстане.

Цена биткоина обрушилась ниже 40 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные Coindesk. Это произошло впервые с августа 2021 года. Во время торгов в понедельник, 10 января, стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 39,83 тысяч долларов.

Цена биткоина стала падать в январе на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».