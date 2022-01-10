Финские ученые разработали молекулу для защиты от коронавируса 2 10.01.2022, 20:10

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Молекула дополняет действие вакцин.

Ученые Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может инактивировать спайковый белок коронавируса и обеспечивает эффективную краткосрочную защиту от вируса. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В пока еще не рецензированном отчете исследователи рассказали, что молекула TriSb92 начинает действовать сразу после введения и эффективно защищает от инфекции в течение восьми часов даже в условиях высокого риска заражения. Препарат представлен в форме назального спрея и в будущем может стать своего рода биологической защитой от коронавируса, которая распыляется на слизистые оболочки, — «биологической маской», отмечают разработчики.

Как объяснили ученые, ингибирующий эффект молекулы нацелен на общий для всех видов COVID-19 участок спайкового белка, что позволяет эффективно подавлять способность всех известных вариантов, включая «омикрон», заражать людей.

Однако этот препарат не заменяет вакцины, подчеркивают исследователи. Молекула дополняет действие вакцин, она будет полезна, например, для тех, чья иммунная система недостаточно сильно реагирует на вакцины. Кроме того, отмечают ученые, новые варианты COVID-19, особенно «омикрон», способны обходить даже эффективные реакции на вакцины.

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