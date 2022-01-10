Всплеск заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается в конце января 1 10.01.2022, 23:08

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Об этом рассказал врач-инфекционист Юрий Горбич.

Всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается в конце января — начале февраля. Об этом в эфире БТ рассказал врач-инфекционист Юрий Горбич.

— Прогноз, который можно сделать, хотя он очень условен, потому что сказать со 100% вероятностью не может никто, но начиная где-то с 20-х чисел января и заканчивая первыми десятью днями февраля, в этом промежутке возможен достаточно высокий рост заболеваемости COVID-19 на фоне снижения заболеваемости гриппом.

Специалист отметил, что достаточно длительное время «дельта» и «омикрон» будут циркулировать параллельно, но потом омикрон-штамм вытеснит «дельту».

Случаев «омикрона» уже намного больше, чем четыре, рассказал Горбич, заражение им зафиксировано в том числе и у детей. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси специалист назвал «чувствительной». Отметив, что доказательством тому — занятые больными COVID-19 неинфекционные отделения.

— «Омикрон» в пять раз более заразен, чем «дельта». И его «засада» состоит в том, что он молодеет дети не только замечательные переносчики этой инфекции, но и болеют сами.

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