ВОЗ: Гибрид коронавируса «дельтакрон» мог появиться при лабораторной ошибке 9 11.01.2022, 8:37

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фото: picture alliance/Frank Hoermann

Эксперты назвали вероятный путь возникновения нового штамма.

Предполагаемый гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» мог возникнуть в результате лабораторного загрязнения. Такое предположение сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в своем Twitter.

«Штамм «дельтакрон», вероятно, образовался при загрязнении в процессе секвенирования», — написала Керкхове 10 января.

Она также попросила не применять такие термины, как «дельтакрон», «флурона» или «флуроне», так как они предполагают «объединение вирусов или штаммов, а этого не происходит».

Напомним, 8 января кипрские ученые сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса, который представлял из себя гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Исследователи дали ему название «дельтакрон».

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