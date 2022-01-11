ВОЗ: Гибрид коронавируса «дельтакрон» мог появиться при лабораторной ошибке

ВОЗ: Гибрид коронавируса «дельтакрон» мог появиться при лабораторной ошибке9
- 11.01.2022, 8:37
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Эксперты назвали вероятный путь возникновения нового штамма.
Предполагаемый гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» мог возникнуть в результате лабораторного загрязнения. Такое предположение сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в своем Twitter.
«Штамм «дельтакрон», вероятно, образовался при загрязнении в процессе секвенирования», — написала Керкхове 10 января.
Она также попросила не применять такие термины, как «дельтакрон», «флурона» или «флуроне», так как они предполагают «объединение вирусов или штаммов, а этого не происходит».
Напомним, 8 января кипрские ученые сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса, который представлял из себя гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Исследователи дали ему название «дельтакрон».