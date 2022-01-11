Финны создали молекулу, которая на восемь часов защитит от всех штаммов коронавируса 11.01.2022, 13:15

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Это спасет врачей в «красных зонах»?

Финские ученые из Хельсинкского университета разработали препарат для восьмичасовой защиты от COVID-19. Препарат обеспечивает защиту даже в особо сложных условиях, сообщает tass.ru

По словам медиков, их разработка не является альтернативой прививке, а должна дополнять ее.

«Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения», — говорится в заявлении ученых.

В отличие от вакцин, препарат из молекулы действовать начинает моментально. Авторы исследования отметили, что лабораторные мыши, получившие TriSb92, не заразились коронавирусом в ходе эксперимента.

Препарат может подавлять заразность всех известных науке штаммов коронавируса Sars-CoV-2. Это касается также штаммов «дельта» и «омикрон». Согласно позиции финских исследователей, найденная ими молекула не является альтернативой вакцине, а должна дополнять прививку.

Такой препарат, в первую очередь, могли бы давать работающим в «красных зонах» врачам и медсестрам.

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