NYT: Путин передвинул дату возможного вторжения в Украину 6 11.01.2022, 14:23

7,944

Вероятность новой атаки РФ зависит от нескольких ключевых факторов.

Глава Кремля Владимир Путин решил передвинуть дату возможного вторжения в Украину ближе к весне, сообщает New York Times со ссылкой на источники среди американских официальных лиц.

Такое решение он принял на фоне переговоров США и России по так называемым "гарантиям безопасности".

По словам одного из собеседников издания, вероятность нового вторжения РФ зависит от нескольких ключевых факторов.

Одним из них являются благоприятные погодные условия для продвижения бронетехники.

«Из-за относительно мягкой зимы земля недостаточно промерзла и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне. Сильные морозы, обычно начинающиеся в Украине в январе, во многих местах так и не наступили. А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля», — говорится в материале.

Таким образом решающим фактором для Кремля сейчас является погода в ближайшие несколько недель, в связи с чем Белый дом постоянно консультируется с метеорологами, а военная разведка США продолжает следить за ситуацией на украинско-российской границе, где сейчас сконцентрированы значительные силы ВС РФ.

В декабре 2021 года РФ предложила договор, согласно которому НАТО должно остановить расширение на восток и отказаться от приема в свои ряды Украины и Грузии.

Кроме того, Кремль настаивает на официальных юридических гарантиях.

Такие требования были выдвинуты на фоне концентрации на границе с Украиной большого количества российский войск.

При этом РФ отказалась давать какие-либо гарантии ненападения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».