В минском хоккейном «Динамо» зафиксирована вспышка коронавируса 3 11.01.2022, 17:17

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фото: Tut.by

Клуб попросил КХЛ о переносе матчей.

Как стало известно Sport24, очередной командой с эпидемией коронавируса стало минское «Динамо». В белорусском клубе около 2/3 состава испытывают симптомы заболевания, руководство в данный момент ждет результаты ПЦР-тестов.

«Динамо» уже попросило КХЛ о переносе игр с «Северсталью» (17 января), «Витязем» (19 января), «Сочи» (21 января) и рижским «Динамо» (23 января).

Ранее КХЛ отменяла матчи «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», ЦСКА, рижского «Динамо» и «Торпедо».

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