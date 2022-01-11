Почему выпадают волосы после COVID-19 и как с этим справиться 1 11.01.2022, 18:19

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Пандемический стресс может привести к выпадению волос даже у тех, кто не болел коронавирусом.

Одним из неприятных последствий перенесённого COVID-19 является потеря волос. Специалисты заметили это ещё в первую волну пандемии. Дерматологи из Кливленда предположили, что это может быть вызвано телогеновой алопецией — временным состоянием, обусловленным сильным стрессом, сообщает сайт nv-online.info.

Цикл роста волос

В цикле роста волосяных фолликулов есть три фазы: анагена (фаза роста), катагена (переходная фаза, выпадение) и телогена (фаза покоя). Вообще говоря, около 90% волос находятся в анагене, 5% в катагене и 5% в телогене. У большинства людей ежедневно выпадает от 50 до 100 волос.

При телогеновой алопеции доля волосяных фолликулов в фазе телогена значительно увеличивается, до 50%, что приводит к массовому выпадению. Обычно между стрессовым событием и началом выпадения волос проходит от двух до трех месяцев.

«Вот почему мы наблюдаем выпадение волос у пациентов через несколько недель после исчезновения симптомов COVID-19. Телогеновая алопеция является не столько симптомом COVID-19, сколько следствием инфекции», — говорит Шилпи Хетарпал (Shilpi Khetarpal), доктор медицинских наук , дерматолог из Кливлендской клиники.

Такое выпадение волос может длиться от шести до девяти месяцев. В большинстве случаев оно проходит само по себе, если только потеря волос не связана с приемом лекарств или дефицитом питательных веществ.

Что делать?

«При телогеновой алопеции кожа головы должна выглядеть совершенно нормально. Не должно быть сыпи или других симптомов, таких как зуд, жжение, боль или шелушение. При наличии этих симптомов или видимых изменений на коже головы пациентов следует направлять к дерматологу», — продолжает доктор Хетарпал.

«Я думаю, что очень важно убедить пациента, что ему станет лучше. Многие боятся облысения, особенно женщины. Выпадение волос прекратится, но потребуется время, чтобы вернуться к норме», — добавляет она.

Пандемический стресс может привести к выпадению волос даже у пациентов, не болевших COVID-19

Существует много стрессов, связанных с пандемией. Это финансовый стресс, забота о больных членах семьи, беспокойство по поводу заражения вирусом, социальная изоляция и изменения, связанные с работой и учебой дома. Часто наблюдается выпадение волос у пациентов без COVID, что, по-видимому, связано с пандемическим стрессом.

Выпадение волос после перенесенной инфекции объясняется нарушением микроциркуляции крови, за счет чего ухудшается питание волосяного покрова. Для восстановления циркуляции отлично подходят витамины группы В, а также железо.

Пациенты должны продолжать вести обычный образ жизни, например мыть и укладывать волосы и обеспечить себе хорошо сбалансированную диету с фруктами, овощами и белками. Важно также проконтролировать уровень железа и витамина D в организме.

В течение нескольких месяцев волосяной покров в большинстве случаев восстанавливается.

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