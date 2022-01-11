COVID-19: руководство Болгарии ушло на карантин 11.01.2022, 19:48

Мера затронула президента, председателя Совета министров, министра экономики и промышленности и главу МВД.

Руководство Болгарии ушло на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщил во вторник, 11 января, главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, передает DW.

Мера затронула, в частности, президента Болгарии Румена Радева, председателя Совета министров Кирила Петкова, министра экономики и промышленности Корнелию Нинову, главу МВД Бошко Рашкова, а также лидеров важнейших партий и фракций в парламенте. Поводом послужил выявленный коронавирус у председателя Народного собрания (парламента. - Ред.) Николы Минчева.

Продолжительность изоляции предстоит определить

В понедельник, 10 января, Минчев принял участие в почти шестичасовых консультациях с вышеупомянутыми политиками по вопросу о взаимоотношениях с Республикой Северная Македония.

Министерству здравоохранения еще предстоит определить продолжительность изоляции каждого из политиков, передало агентство dpa. Это, в частности, зависит от статуса вакцинации указанных лиц.

Уровень вакцинации - самый низкий в ЕС

В Болгарии на фоне пятой волны коронавируса и распространения омикрон-варианта растет число новых инфицированных. По данным на 10 января, за сутки оно достигло 6761 в стране с населением свыше 6,9 млн человек. По оценкам портала Worldometer, с начала пандемии в стране выявлено 787 178 зараженных, 31 672 человека умерли с COVID-19.

Средний показатель заболеваемости за семь дней составил 517,9 новых случая на 100 000 человек. Две недели назад он достигал 133,5.

Болгария по-прежнему находится в самом низу списка стран ЕС по уровню вакцинации против коронавируса: только 28,1% населения получили две дозы вакцины. И лишь у 5,5% есть бустерная прививка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».