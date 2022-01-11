В Японии создали маску, которая светится при обнаружении коронавируса 11.01.2022, 22:10

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Маску сделали из клеток страуса.

Ученые из Киотского университета разработали маску для лица, изготовленную с использованием антител страуса, которая светится в ультрафиолетовом свете при наличии коронавируса, пишет Dezeen. Команда исследователей создала маску, чтобы помочь людям быстро обнаруживать и предотвращать распространение коронавируса по минимальной цене.

Съемный фильтр, помещенный в маску, светится при контакте с коронавирусом после опрыскивания химической жидкостью и облучения ультрафиолетовыми лучами. Эффективность фильтра, который можно прикреплять к одноразовым маскам, была подтверждена в ходе клинических испытаний, в которых испытуемые носили маски в течение восьми часов.

Ясухиро Цукамото, руководитель исследовательской группы Киотского университета, рассказал, что идея пришла ему в голову после того, как он понял, что страусы очень устойчивы к болезням благодаря своей сильной иммунной системе. Это и побудило его начать исследование страусиных антител.

"Страусы редко умирают от грязи, мелких травм или болезней и живут до шестидесяти лет", - сказал Цукамото.

"Я понял, что их секрет долголетия заключается в устойчивости к инфекционным заболеваниям благодаря удивительному иммунитету и жизнестойкости, поэтому я всерьез занялся исследованием страусиных антител".

Чтобы создать антитела к коронавирусу у страуса, ученые вводили птицам шиповидный белок вируса. Затем извлекли антитела страусов из желтка птичьих яиц и связали их с фильтрами в маске с помощью полимолочной кислоты.

Антитела для научных исследований чаще всего получают из более мелких животных, таких как кролики или мыши, но их стоимость может составлять миллионы долларов за грамм. В отличие от этого, антитела, полученные из яиц страуса, стоят менее 1000 долларов за грамм (736,74 фунтов стерлингов) и могут быть получены в течение короткого периода времени - около двух недель.

Цукамото утверждает, что это делает маски более осуществимым вариантом для производства, что может помочь большему количеству людей обнаружить и предотвратить коронавирус.

"Если вирусную инфекцию можно обнаружить, поместив ротовой фильтр с антителом страуса в "одноразовую маску", которая используется каждый день в мире, то несимптоматических инфицированных людей, таких как суперраспространители, можно добровольно лечить на ранней стадии", - объяснил он. "Это удобное и недорогое устройство, которое предотвращает вторжение вируса Ковид-19 в организм человека", - добавил Цукамото. Он также надеется, что эта же методика может быть применена к другим вирусам, например, гриппа.

В настоящее время коронавирус можно увидеть на маске, только если обработать ее жидкостью и поместить под ультрафиолетовый свет. Однако ученые планируют разработать маски, светящиеся под светом телефона. Они уже подали патентную заявку на маску для лица и планируют выпустить их в продажу в конце этого года.

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