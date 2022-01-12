Хрипящий Лукашенко с трудом прочитал свою речь

Хрипящий Лукашенко с трудом прочитал свою речь19
- 12.01.2022, 8:28
- 21,160
Диктатор серьезно болен.
11 января на вручение премий "За духовное возрождение", "Белорусский спортивный Олимп" и спецпремий Лукашенко пришел больной и с трудом прочитал свою речь.
Диктатор сказал, что на его примере можно увидеть, как протекает "ковидная пневмония" .
Согласно международным данным, смертность от пневмонии занимает четвертое место в мире после травм, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее Лукашенко рассказывал, что впервые переболел коронавирусом летом 2020 года.