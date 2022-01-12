Хрипящий Лукашенко с трудом прочитал свою речь 19 12.01.2022, 8:28

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Диктатор серьезно болен.

11 января на вручение премий "За духовное возрождение", "Белорусский спортивный Олимп" и спецпремий Лукашенко пришел больной и с трудом прочитал свою речь.

Диктатор сказал, что на его примере можно увидеть, как протекает "ковидная пневмония" .

Согласно международным данным, смертность от пневмонии занимает четвертое место в мире после травм, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Лукашенко рассказывал, что впервые переболел коронавирусом летом 2020 года.

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