закрыть
12 января 2022, среда, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хрипящий Лукашенко с трудом прочитал свою речь

19
  • 12.01.2022, 8:28
  • 21,160
Хрипящий Лукашенко с трудом прочитал свою речь

Диктатор серьезно болен.

11 января на вручение премий "За духовное возрождение", "Белорусский спортивный Олимп" и спецпремий Лукашенко пришел больной и с трудом прочитал свою речь.

Диктатор сказал, что на его примере можно увидеть, как протекает "ковидная пневмония" .

Согласно международным данным, смертность от пневмонии занимает четвертое место в мире после травм, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Лукашенко рассказывал, что впервые переболел коронавирусом летом 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип