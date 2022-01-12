Умерла белорусская актриса Валентина Белаш 3 12.01.2022, 12:27

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Валентина Белаш

Ей было 60 лет.

10 января умерла белорусская актриса Валентина Белаш. Об этом ее друзья сообщили в социальных сетях, пишет zerkalo.io.

Валентина Белаш родилась 29 апреля 1961 года в Минске. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт (1983). В 1986 — 2008 годах работала в Белорусском государственном театре кукол.

— И в жизни и на сцене это была невероятно яркая личность, с огромной внутренней энергией и красотой. За годы работы в нашем театре ею было создано множество характерных ролей. Одна из самых запоминающихся театральных работ в ее творческой биографии — спектакль «Дед и журавль» Виталя Вольского. В нем Валентина Белаш исполняла сразу несколько ролей, и ее блестящая актерская работа по праву была отмечена на международных фестивалях, — отметил Белорусский государственный театр кукол в своих социальных сетях.

Среди наиболее значимых образов Белаш в других постановках: Гелла в «Мастер и Маргарита», Хана в «Происшествие в городе Гога», Мама в «Сымон-музыка», Царевна в «Граф Глинский-Пепелинский», Бегемотиха в «Тот самый слоненок», Мартышка в «Привет Мартышке», Ткачиха и Повариха в «Сказка о царе Салтане», Мама в «Красная шапочка», Лягушка в «Терем-теремок».

Прощание состоится 13 января в 12.00 в крематории минского Северного кладбища.

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