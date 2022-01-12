В Китае построили карантинные COVID-лагеря

В Китае построили карантинные COVID-лагеря2
- 12.01.2022, 15:19
Людей содержат в небольших зданиях-контейнерах, где они должны оставаться в течение двух недель.
В некоторых городах Китая построили карантинные лагеря, заболевших коронавирусом размещают в небольших металлических контейнерах. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что города Аньян, Ючжоу и Сиань закрыты на карантин, жителям запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.
В карантинных лагерях людей содержат в небольших зданиях-контейнерах с деревянной кроватью и туалетом, где они должны оставаться в течение двух недель.
"Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января сказали, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, к комплексу прибыло 30 автобусов для перевозки людей в карантинный лагерь.
xi'an city— Songpinganq (@songpinganq) January 11, 2022
Construction of another covid quarantine camp is about to finish.
2022/1/11 pic.twitter.com/iI9YDA7Odp