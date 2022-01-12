закрыть
12 января 2022, среда, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Китае построили карантинные COVID-лагеря

2
  • 12.01.2022, 15:19
В Китае построили карантинные COVID-лагеря

Людей содержат в небольших зданиях-контейнерах, где они должны оставаться в течение двух недель.

В некоторых городах Китая построили карантинные лагеря, заболевших коронавирусом размещают в небольших металлических контейнерах. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что города Аньян, Ючжоу и Сиань закрыты на карантин, жителям запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.

В карантинных лагерях людей содержат в небольших зданиях-контейнерах с деревянной кроватью и туалетом, где они должны оставаться в течение двух недель.

"Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января сказали, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, к комплексу прибыло 30 автобусов для перевозки людей в карантинный лагерь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип