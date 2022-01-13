Как прививают белорусских детей: от Pfizer в Польше до Verо Cell в Беларуси 13.01.2022, 13:26

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Именно эта группа населения сейчас становится наиболее уязвимой.

Прививать подростков от коронавируса в Беларуси начали в самом конце прошлого года. По данным Минздрава, первую дозу вакцины получили уже более тысячи детей. Office Life узнал, зачем вообще стали прививать подростков, а также расспросил белорусов о том, как они прививали своих детей — в стране и за границей.

Когда в мире началась «детская» вакцинация от COVID-19

Первыми подростков 12-17 лет стали прививать в США и Канаде — с середины мая 2021 года, детей в возрасте 5-11 лет — с конца сентября. Используют для этого препараты от Pfizer/BioNTech.

В Евросоюзе подростков с 12 лет разрешили прививать в августе 2021-го вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, детей до 11 лет — с конца ноября вакциной от Pfizer.

В России в конце ноября прошлого года зарегистрировали вакцину «Спутник М» (где «М» означает «маленькие») — и с конца декабря ее прививают подростков от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. До 15 лет прививку можно сделать только при согласии родителей.

В Беларуси кампания вакцинации подростков стартовала 27 декабря прошлого года. Для прививок используют китайскую вакцину Verо Cell, она тоже состоит из двух компонентов. Привьют ребенка после того, как один из родителей подпишет добровольное согласие. Вакцинацию можно пройти не ранее чем через 6 месяцев после болезни (если ребенок уже перенес COVID-19) и если у него нет противопоказаний для прививки.

— Стали все чаще регистрироваться случаи COVID-19 у детей, особенно школьного возраста. На сегодня существует более десятка эпидемиологических научных исследований, которые свидетельствуют, что подростки при контактах в быту и в школе имеют сопоставимый со взрослыми риск заражения коронавирусом. Таким образом, дети активно распространяют вирус и поддерживают эпидемический процесс, — поясняла в конце декабря в интервью БелТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Инна Федорова.

По словам эксперта, чаще всего дети переносят коронавирус относительно легко и заболевание больше похоже на острую респираторную инфекцию. Но именно это затрудняет диагностику и выявление источников инфекции. При этом медик просит не забывать, что из правил есть исключения: у детей также регистрируются и тяжелые формы течения COVID-19 с развитием мультисистемного воспалительного синдрома и рядом осложнений.

— Если мы хотим повлиять на эпидемиологическую ситуацию, снизить заболеваемость, заблокировать вирусу возможность мутировать, необходимо прививаться. Все мутации и новые варианты, вызывающие озабоченность, возникают на территориях именно с низким уровнем охвата вакцинацией. Приоритетной задачей вакцинации является создание коллективного иммунитета, в том числе и с участием детей.

Эксперт говорит, что медики наблюдают смещение заболеваемости на молодых и детей во многих странах.

— Вирусы постоянно циркулируют в популяции людей и ищут для себя неиммунных.

Инна Федорова приводит пример США, где за период с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 630 смертей среди детей 0-17 лет, при этом из этих летальных случаев доля погибших деток до года и от года до 4 лет суммарно составила 35%, а на детей 5-14 лет пришлось 32%.

Как прививают белорусских детей: от Pfizer в Польше до Verо Cell в Беларуси

Кристина из Минска хотела привить своего 17-летнего сына-студента в Беларуси еще летом 2021 года. Семья официально обращалась к представителям белорусской системы здравоохранения за разрешением, однако тогда получила отказ: мол, решение о вакцинации несовершеннолетних еще не принято. В итоге молодой человек привился в Армении.

— Наш сын учится в одном из United World Colleges. Это международная сеть колледжей по британской системе International Baccalaureate.

В этом колледже учатся около 200 студентов из 87 стран мира. В 2020 году, после начала пандемии, всех перевели на дистанционное обучение, но потом колледж укрепил собственную медицинскую базу, закрылся от посторонних — и вернул студентов на очные занятия. Студенты проживают на территории кампуса и общую территорию не покидают.

Перед прибытием на учебу они должны сделать ПЦР-тест, потом по прилете отбыть 10-дневный карантин и снова сдать тест. Если он отрицательный, можно приступать к офлайн-обучению, если положительный — больного лечат и изолируют, а его соседи по кампусу отправляются на карантин и учатся онлайн.

С начала 2021 года администрация колледжа вела переговоры с властями Армении о разрешении вакцинировать несовершеннолетних — а здесь учатся 16-19-летние — студентов, но только в конце ноября было принято решение вакцинировать студентов до 18 лет первой дозой Moderna, но при согласии родителей.

Сын Кристины перенес вакцину без каких-либо «побочек». Насколько ей известно, другие студенты тоже обошлись без нежелательных последствий. Ребята разлетелись по домам на зимние каникулы, и по возвращении в колледж от них потребуют ПЦР, понаблюдают за состоянием — и тогда сделают вторую прививку.

Минчанин Константин сейчас живет в болгарской Варне. Вакцинацию детей с 12 лет Pfizer там начали в конце лета. Какой-то серьезной информационной кампании по вакцинации, ориентированной на подростков и их родителей, вспоминает он, в стране не было. Да и в целом, говорит Константин, доля полностью вакцинированных в Болгарии невелика — чуть более 28%.

— Вакцин в Болгарии более чем достаточно — Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech. Привиться легко — было бы желание: по всей стране действуют вакцинные кабинеты, по выходным работают передвижные пункты. Недавно стали вакцинировать детей с 5 лет, параллельно третью бустерную дозу получают ранее привитые — и есть небольшие очереди. Но это не проблема.

В нашей семье инициатива вакцинироваться исходила от 16-летнего сына. Мы, родители, посчитали, что он уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принять такое решение, и согласились с ним. Я также за вакцинацию — и взрослых, и детей: за снижение рисков тяжело заболеть или умереть.

Минчанин Антон накануне Нового года вакцинировал в Польше своего 7-летнего сына — можно сказать, случайно.

— Приехали с семьей погулять по предновогодней Варшаве, жена решила привиться в одном из пунктов вакцинации. На окраине города — огромное помещение, разделенное на три зоны: в одной оформляют бумаги и ждут очереди, во второй — кабинки, где делают прививки, в третьей медики наблюдают за только что вакцинированными. Там и узнали, что в Польше уже прививают детей с 5 лет (в Европе с конца ноября разрешили использовать вакцину от Pfizer для детей 5-11 лет). Решили привить 7-летнего сына: в нашей семье вакцинацию считают цивилизованной формой борьбы с болезнями.

Для прививки нужно разрешение одного из родителей. Форма стандартная, вопросы, как для взрослых: были ли ранее аллергические реакции, есть ли хронические болезни, был ли позитивный анализ на COVID-19 в последние 14 дней, каково состояние пациента сегодня — нет ли симптомов заболевания. Сделали укол в плечо, угостили малыша конфетой — вот и все. Реакции у ребенка не было: место укола не болело, никаких простудных симптомов, снижения активности, головной боли — вообще ничего.

Вопрос, говорит Антон, возник лишь со второй дозой вакцины: приезжать снова в Польшу из Минска он до этого не планировал. Как же сделать второй укол?

— Медики посовещались и пришли к выводу, что даже от одной дозы будет польза — хотя полного иммунитета и не образуется. Но мы постараемся что-то придумать, чтобы через 3-6 недель сделать вторую прививку.

Минчанка Анна в начале января 2022 года привила своих подростков 13 и 15 лет в поликлинике по месту жительства.

— Решение вакцинировать детей мы в семье приняли вместе с ними: сыновья ходят в школу, занимаются в спортивных секциях, ездят на транспорте — то есть ежедневно общаются с огромным количеством других людей. Вместе с тем они часто навещают пожилых членов семьи, живущих отдельно. Наши бабушки уже переболели коронавирусом, одна из них — очень тяжело, поэтому, хоть они тоже привиты, хочется максимально их защитить. К тому же мы читаем, что вирус цепляет все более молодых, и хотим, чтобы дети, даже если заболеют, перенесли инфекцию легко.

Сама процедура занимает несколько минут: врач осматривает детей, один из родителей подписывает информированное согласие, если хочет, задает вопросы медикам, — и дети получают укол. Потом за ними какое-то время наблюдают. Никаких реакций у моих подростков не было: сделали прививку — и пошли в школу. Следующая доза — через 21 день.

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