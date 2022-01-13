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В минском «Динамо» 20 хоккеистов сдали положительные тесты на COVID-19

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  • 13.01.2022, 14:50
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В минском «Динамо» 20 хоккеистов сдали положительные тесты на COVID-19

Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

20 хоккеистов минского «Динамо» получили положительные результаты после тестирования на ковид, сообщает sport24.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

Кроме того, положительные ПЦР-тесты сдали некоторые представители тренерского штаба и персонала «зубров».

Ранее КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах.

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