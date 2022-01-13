В минском «Динамо» 20 хоккеистов сдали положительные тесты на COVID-19 7 13.01.2022, 14:50

2,650

Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

20 хоккеистов минского «Динамо» получили положительные результаты после тестирования на ковид, сообщает sport24.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

Кроме того, положительные ПЦР-тесты сдали некоторые представители тренерского штаба и персонала «зубров».

Ранее КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».