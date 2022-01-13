В минском «Динамо» 20 хоккеистов сдали положительные тесты на COVID-19

В минском «Динамо» 20 хоккеистов сдали положительные тесты на COVID-197
- 13.01.2022, 14:50
- 2,650
Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.
20 хоккеистов минского «Динамо» получили положительные результаты после тестирования на ковид, сообщает sport24.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
Зараженные игроки отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.
Кроме того, положительные ПЦР-тесты сдали некоторые представители тренерского штаба и персонала «зубров».
Ранее КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах.