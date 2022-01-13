Самый древний человек современного облика оказался еще старше 13.01.2022, 15:44

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Дополнительное исследование вулканических пород формации Кибиш в Эфиопии изменило датировку найденных там костей.

В 1967 году, во время раскопок недалеко от деревни Кибиш на берегу реки Омо в Южной Эфиопии, начинающий антрополог Ричард Лики (и сын уже известного на тот момент антрополога и археолога Луиса Лики) нашел два черепа и несколько других костей. Рассказывают, что когда Ричард принес находки отцу, тот был недоволен: без дополнительного изучения, «на глаз», он посчитал, что перед ним — останки анатомически современных людей. Но дальнейшие исследования установили возраст находок. В конце прошлого века ученые тщательно исследовали отложения, образовавшиеся в результате разливов Нила, а также прослойки из вулканического пепла в этом районе и пришли к выводу, что хозяева черепов Омо I и Омо II жили примерно 197 тысяч лет назад, пишет Naked science.

Однако сейчас эта оценка оспорена. Группа специалистов под руководством Селин Видал (Céline M. Vidal) из Кембриджского университета повторно изучила два слоя вулканического пепла, перекрывающие отложения, в которых нашли Омо I. Результаты исследования изложены в работе, опубликованной в журнале Nature.

Необходимо отметить, что в случае таких древних костей, как Омо, радиоуглеродный анализ не дает результата. Поэтому возраст находки определяют по возрасту окружающего слоя, который, в свою очередь, датируют другим радиоизотопным методом. Наиболее популярный из них — уран-ториевая датировка.

Ученые из группы Видал решили пойти другим путем. Они отобрали новые образцы вулканической тефры (отложений, выброшенных вулканом и затем осевших на землю) из слоев, которые находились выше останков Омо I, и изучили их с помощью аргон-аргонового (40Ar/39Ar) метода. Это усовершенствованный вариант калий-аргонового метода и на сегодня один из самых точных и востребованных для определения возраста горных пород.

При 40Ar/39Ar-датировании возраст образца определяется по изотопному составу содержащегося в нем аргона. Аргон выделяют поэтапно путем ступенчатого нагрева, на каждой ступени нагрева анализируют изотопный состав выделенного газа. В результате формируется зависимость значения возраста от доли выделенного 39Ar — возрастной спектр. Его представляют в виде ступенчатой функции, каждая ступень которой соответствует этапу выделения аргона. Возрастной спектр — одна из основных характеристик образца породы.

Кроме того, группа Видал попробовала соотнести образование вулканических слоев в формации Кибиш с извержениями вулканов. Для этого взяли образцы пород у озера Шала (оно расположено в кальдере вулкана Шала) в горном массиве на юге Эфиопии. К ним также применили метод аргон-аргонового датирования. Выяснилось, что тефра, под которой нашли Омо I, оказалась в Кибише в результате взрывного извержения Шалы, произошедшего более 200 тысяч лет назад.

Изучение и сравнение образцов привели ученых к выводу, что останки Омо I на 36 тысяч лет старше, чем считалось. Иными словами, возраст Омо I — около 233 тысяч лет. Надо сказать, что если Видал и ее коллеги не ошиблись, то их открытие решает ряд важных вопросов. Датировка в 233 тысячи лет лучше соответствует большинству моделей эволюции современного человека, которые предсказывают, что наш вид возник и разошелся с ближайшими предками примерно 350-200 тысяч лет назад.

В пользу этой модели говорит и находка черепа в Джебель-Ирхуд в Марокко. Его возраст — более 300 тысяч лет, хотя некоторые детали в нем указывают на «переходный» характер анатомии этого представителя Homo sapiens, что, по мнению ряда антропологов, не позволяет отнести его к человеку именно современного облика.

Кроме образцов из Кибиша и озера Шалы, исследователи изучили вулканические слои из формации Боури у деревни Херто (тоже Эфиопия). Там в 2003 году группа палеонтологов из Калифорнийского университета (США) обнаружила множество древних костей, в том числе три черепа. Возраст находки определили в 155-160 тысяч лет назад. То есть это тоже представители нашего вида, почти такие же древние, как Омо I и Омо II. При этом считалось, что один из слоев вулканического пепла над костями Херто имеет то же происхождение, что пепел над костями Омо.

Сравнение результатов исследования образцов пепла показало, что окаменелости Херто находились под тефрой иного состава, нежели Омо. Следовательно, возраст Херто тоже может быть оспорен. Но, конечно, для этого требуется дополнительное исследование.