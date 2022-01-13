Политзаключенный Андрей Войнич нуждается в помощи 1 13.01.2022, 16:32

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Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» может умереть в тюрьме.

Активист "Европейской Беларуси", политзаключенный Андрей Войнич содержится в полной изоляции. У родственников нет с ним никакой связи: ни по телефону, ни по письмам, которые от него не доходят. Родственники не могут передать ему и посылку с вещами и лекарствами.

Андрей Войнич болен диабетом и у него тяжелая форма заболевания печени. Активист нуждается в пересадке этого органа, но медицинская помощь ему не оказывается.

"Создана петиция с обращением во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы ВОЗ оказал давление на Минздрав РБ и министра Дмитрия Пиневича в вопросе освобождения Андрея Войнича и оказания ему необходимой медицинской помощи.

Подпишите и поделитесь с друзьями в соцсетях!", - пишет телеграм-канал "Баста!".

Петицию можно подписать здесь.

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