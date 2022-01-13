Заразившаяся во время беременности COVID белоруска 16 дней провела на ИВЛ 13.01.2022, 19:12

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И родила здорового малыша.

Из Витебского роддома выписали молодую маму Елену Зинькевич из Новополцка и ее новорожденного сына Тимофея. Женщина во время беременности находилась 16 дней на аппарате ИВЛ — в больницу ее привезли на втором триместре с диагнозом коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония тяжелой степени. И сама Елена, и врачи говорят, что то, что удалось спасти ее и ребенка — это настоящее чудо.

— Это было в октябре, я заболела впервые, даже не предполагала, что со мной может такое случиться, вела здоровый образ жизни, занималась спортом, правильно питалась, — рассказала газете «Витебские вести» Елена. — Попала сюда почти в бессознательном состоянии. Первые несколько дней были очень тяжелыми. Я была буквально на волоске от смерти.

Учитывая тяжелое состояние пациентки, она была госпитализирована в реанимационно-анестезиологическое отделение.

— У нее были поражены практически все легкие. Она не могла дышать без кислородной поддержки. Тяжесть заболевания сопровождалась не только поражением легких, но и печени, почек, сердца. Каждый день боролись за жизнь ее и ребенка. В течение 16 дней пациентка находилась на кислородной терапии, подача кислорода осуществлялась с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части областного клинического роддома Людмила Рослик.

Врачи все это время пристально следили за состоянием будущей мамы и ребенка. Консультировались с экспертами из Белмедуниверситета, а также из медицинской академии последипломного образования.

Тимофей родился 6 января.

— То, что со мной произошло — это настоящее чудо, — сказала Елена. — Без помощи врачей оно не произошло бы. Я никогда не встречала такого отношения. Чувствовались теплота, забота. Спасибо врачам, всему медперсоналу за то, что они спасли меня и моего ребенка. Совет всем: однозначно надо прививаться, что я сама обязательно сделаю.

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