В Германии большинство ковидных пациентов в реанимации - непривитые
- 13.01.2022, 21:15
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В Германии полную базовую иммунизацию от коронавируса получили 72,3 процента жителей.
В Германии почти две трети коронавирусных пациентов в отделениях интенсивной терапии непривиты, следует из совместных данных Института имени Роберта Коха (RKI) и Объединения врачей-реаниматологов (DIVI), обнародованных в четверг, 13 декабря, передает DW.
Согласно этим данным, из почти девяти тысяч пациентов с установленным статусом вакцинации непривитыми оказались 62 процента. Еще десять процентов стационарных коронавирусных больных иммунизированы неполностью (выздоровели без прививки или были привиты неполностью). При этом 28 процентов ковидных больных в реанимации были привиты полностью или даже получили бустерную прививку.
Эти данные касаются периода с 14 декабря до 12 января. RKI и DIVI подчеркивают, что данные в этой форме не предназначены для того, чтобы оценивать эффективность прививок от коронавируса - для этого необходимо соотнести их с общим уровнем вакцинации населения. На 13 января в Германии полную базовую иммунизацию от коронавируса получили 72,3 процента жителей.