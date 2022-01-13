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В Германии большинство ковидных пациентов в реанимации - непривитые

  • 13.01.2022, 21:15
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В Германии большинство ковидных пациентов в реанимации - непривитые

В Германии полную базовую иммунизацию от коронавируса получили 72,3 процента жителей.

В Германии почти две трети коронавирусных пациентов в отделениях интенсивной терапии непривиты, следует из совместных данных Института имени Роберта Коха (RKI) и Объединения врачей-реаниматологов (DIVI), обнародованных в четверг, 13 декабря, передает DW.

Согласно этим данным, из почти девяти тысяч пациентов с установленным статусом вакцинации непривитыми оказались 62 процента. Еще десять процентов стационарных коронавирусных больных иммунизированы неполностью (выздоровели без прививки или были привиты неполностью). При этом 28 процентов ковидных больных в реанимации были привиты полностью или даже получили бустерную прививку.

Эти данные касаются периода с 14 декабря до 12 января. RKI и DIVI подчеркивают, что данные в этой форме не предназначены для того, чтобы оценивать эффективность прививок от коронавируса - для этого необходимо соотнести их с общим уровнем вакцинации населения. На 13 января в Германии полную базовую иммунизацию от коронавируса получили 72,3 процента жителей.

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